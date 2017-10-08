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Конфискованный у Тохтара Тулешова Rolls-Royce ушёл с молотка

8 октября 2017, 10:20

Деньги от продажи конфискованного имущества пойдут в доход государства.

Rolls-Royce Phantom, конфискованный у Тохтара Тулешова, продали на аукционе за 19 млн 580 тысяч тенге, сообщается на сайте электронных торгов.

Самый дорогой из автомобилей Тулешова, выставленных на торги, 12-летний Rols Royce Phantom был оценён в 40,15 млн тенге. С третьей попытки авто удалось продать лишь за 19,5 млн тенге.

Также был прода Chevrolet Suburban 2011 года выпуска за 7,1 млн тенге при оценочной стоимости 13,3 млн тенге.

Продавцом автомобилей был Южно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Деньги от продажи конфискованного имущества пойдут в доход государства.

Фото gosreestr.kz

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