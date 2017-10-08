За ложное сообщение о взрыве судят девушку в Мангистау

Молодая женщина, 1990 года рождения, поссорившись со своим знакомым, решила сообщить во взрыве в том здании, где он находился.

Оставившей ложное сообщение о взрыве уроженке Актобе грозит 6 лет тюрьмы, передает МИА «Казинформ»





21 сентября она приехала на поезде «Актобе-Мангышлак» погостить в село Бейнеу Мангистауской области. Молодая женщина, 1990 года рождения, поссорившись со своим знакомым, решила сообщить во взрыве в том здании, где он находился.





«Как следует из материалов дела, девушка начала ему угрожать и через 10 минут после разговора с ним позвонила со своего мобильного телефона на номер «102», передала заведомо ложное сообщение о взрыве в здании в другом городе. Дежурный инспектор в установленном порядке передал уведомление всем правоохранительным органам и дежурным частям ЦОУ ДВД, КНБ. Служители правопорядка определили местонахождение сообщившего о взрыве, выехали на вокзал Бейнеу, где женщина уже собиралась садиться в поезд. Она была доставлена в дежурную часть районного управления внутренних дел. Факт совершения уголовного правонарушения гражданкой был доказан», - сообщила представитель пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области Шолпан Юлдашева.





Женщину обвиняют в совершении преступления по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей грозит до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.



