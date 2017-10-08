Боль мученика: как шииты отмечают праздник Ашура

В день праздника шииты проводят шествия, на которых мужчины занимаются самобичеванием — этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.

Во время ритуала верующие бьют себя кулаками в грудь и наносят себе по спине удары специальным предметом, который называется занжир. Он представляет собой цепь с прикрепленными к ней лезвиями. Каждый такой удар вспарывает кожу и оставляет кровавые раны. При этом толпа выкрикивает слова "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Некоторые из мужчин надрезают себе кожу на голове, после чего их лица заливает кровь. Иногда в самоистязании участвуют даже дети.







