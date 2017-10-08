Зампред КГА рассказала о скрытом инциденте с самолётом Академии гражданской авиации

Исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова рассказала о скрытом инциденте с самолетом Академии гражданской авиации. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz





"Прилагаю фото, уже третьего авиационного события, которое произошло этим летом в тренировочном центре Академии, и которое скрыли. Мы уже обратились в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они помогли выяснить состояние инструктора и курсанта, так как на наши запросы они не хотят отвечать", – пишет она.









Также, она обращает внимание на то, что на телеграммы КГА все авиакомпании отвечают оперативно, а учебный центр игнорирует авиационные власти и не отвечает неделями на запросы с просьбой предоставить информацию.





"Когда у этого тренировочного центра, в течении буквально одного-двух месяцев, произошло сразу три случая: один самолет потерялся и сел в поле, разломался, но курсант выжил, второй самолет (на фото) со сломанными лопастями и с разломанной передней стойкой уткнулся носом о землю, и который скрывают до сих пор, а третий самолет тренируясь в частном горном аэродроме, упал и сгорел вместе с инструктором и курсантом прямо у забора жилых домов, я вынуждена была остановить этот беспредел. И они еще возмущаются, обращаются во все инстанции и требуют возобновления полетов, так как надо освоить финансовые средства академии гражданской авиации.А кто будет отвечать за жизни молодых ребят?",- возмущается Тоты Амирова.













Напомним, самолет Академии гражданской авиации упал 10 августа в районе 9.30 часов утра в пос.Шалкар. В результате падения погибли пилот и курсант, самолет выгорел полностью.



