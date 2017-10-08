В Костанайской области осудят мужчину, трижды совершившего наезд на одну и ту же девушку
8 октября 2017, 16:37
Девушка осталась в живых и сейчас проходит лечение в Челябинской области, где проживает.
В Костанайской области в суд поступило уголовное дело в отношении 32-летнего Б., обвиняемого по ст. 293 ч.1, 346 ч.1, 24 ч.3, 99 ч.1 УК РК (хулиганство, покушение на убийство), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Напомним, 16 июля этого года около 01.15 часов, Б. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кафе «Кызылдаш» в п.Затобольск ударил по лицам двух девушек А. и Г. Затем около 01.30 часов после конфликта с Г., будучи лишенным правом управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Г. Девушка в этот момент находилась вместе со своими знакомыми при выходе с летней площадки кафе в ожидании такси. Находящиеся рядом с кафе мужчины вытащили Б. с салона автомашины на улицу.
При получении множества телесных повреждений 25-летняя Г. была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время она проходит лечение в Челябинской области, где проживает.
Фото: www.amic.ru
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