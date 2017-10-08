В Иране пригрозили приравнять армию США к террористам из ИГ*
8 октября 2017, 17:02
Белый дом подготовил всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
Иран крайне негативно отреагирует на введение США новых санкций, предупредил американского президента Дональда Трампа глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари.
По его словам, если США разорвут соглашение по иранской ядерной программе, навсегда исчезнет возможность диалога между странами, пишет РИА Новости.
Не останется без ответа и возможное признание США Корпуса стражей террористической организацией, заявил Джафари.
"В таком случае КСИР будет относиться к американской армии как к силам террористической организации "Исламское государство", — уверил глава КСИР.
По данным американских СМИ, Белый дом подготовил всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана, а Трамп на следующей неделе заявит о прекращении действия ядерного соглашения с Ираном.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: tvzvezda.ru
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