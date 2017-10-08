Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На международном марафоне в Киеве умер бегун

8 октября 2017, 17:25

54-летнему мужчине внезапно стало плохо.

Во время международного марафона в Киеве скончался бегун. 54-летнему мужчине родом из Тернопольской области внезапно стало плохо на улице Лаврской. Прибывшие медики не смогли его спасти.

В воскресенье в Киеве стартовал восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. В забеге принимают участие представители 55 стран мира. Дистанция главного забега — более 42 километров, передает РИА Новости.

Фото: Global Look Press



Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...