На международном марафоне в Киеве умер бегун
8 октября 2017, 17:25
54-летнему мужчине внезапно стало плохо.
Во время международного марафона в Киеве скончался бегун. 54-летнему мужчине родом из Тернопольской области внезапно стало плохо на улице Лаврской. Прибывшие медики не смогли его спасти.
В воскресенье в Киеве стартовал восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. В забеге принимают участие представители 55 стран мира. Дистанция главного забега — более 42 километров, передает РИА Новости.
Фото: Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882134-71b413b196651500a28a50073c5d8b28
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...