Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен из-под стражи

Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается.

В пресс-службе Скотленд-Ярда сообщили, что 47-летний водитель, накануне сбивший группу пешеходов в районе Южный Кенсингтон, отпущен на свободу. В полиции подчеркнули, что расследование случившегося продолжается — следователи собирают информацию о ДТП у музея , передает , передает ТАСС





Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается».





В полиции уточнили, что при аварии пострадали 11 человек, в том числе сам виновник ДТП. В больницы были доставлены девять человек, среди них оказался и водитель.





Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Большая часть пострадавших на данный момент выписана, ни у кого из них нет серьезных травм».





Напомним, мужчина за рулем черной машины в субботу днем выехал на пешеходную зону в центре Лондона. Он сбил группу прохожих в районе перекрестка улиц Эксибишн-роуд и Кромвель-роуд. Автомобиль остановился возле здания Музея естествознания. Водитель был задержан на месте.

Власти квалифицировали случившееся как обычное ДТП, исключив версию теракта.



