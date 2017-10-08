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Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен из-под стражи

8 октября 2017, 18:07

Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается.

В пресс-службе Скотленд-Ярда сообщили, что 47-летний водитель, накануне сбивший группу пешеходов в районе Южный Кенсингтон, отпущен на свободу. В полиции подчеркнули, что расследование случившегося продолжается — следователи собирают информацию о ДТП у музея, передает ТАСС.

Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается».

В полиции уточнили, что при аварии пострадали 11 человек, в том числе сам виновник ДТП. В больницы были доставлены девять человек, среди них оказался и водитель.

Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Большая часть пострадавших на данный момент выписана, ни у кого из них нет серьезных травм».

Напомним, мужчина за рулем черной машины в субботу днем выехал на пешеходную зону в центре Лондона. Он сбил группу прохожих в районе перекрестка улиц Эксибишн-роуд и Кромвель-роуд. Автомобиль остановился возле здания Музея естествознания. Водитель был задержан на месте.

Власти квалифицировали случившееся как обычное ДТП, исключив версию теракта.

Фото: ntv.ru

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