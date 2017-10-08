Жители Усть-Каменогорска обеспокоены спилом деревьев
8 октября 2017, 19:09
Горожан просят сообщать о всех фактах вырубки деревьев, чтобы убедиться в ее законности.
Улицы Усть-Каменогорска, по мнению горожан, ремонтируют с ущербом для экологии. На набережной областного центра разрыты тротуары, повреждены несколько десятков рябин и елей. Однако местные власти обещают сохранить насаждения. С помощью спецмашины-манипулятора они планируют пересадить их в другие районы, передает 24.kz
А еще дополнительно высадить 14 тысяч саженцев хвойных пород. Между тем представители природоохранных организаций просят устькаменогорцев сообщать о всех фактах вырубки деревьев, чтобы убедиться в ее законности.
Елена Полянцева, специалист центра экологической безопасности г.Усть-Каменогорска:
- Когда жители видят, что вырубаются деревья, в общем-то, хорошие. Мы обращаемся в у них все заявки на вырубку, мы даем телефоны, куда можно обратиться, если они не уверены в том, что деревья пилят законно.
Фото: 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882140-6806de193a4220e4500a0a82e791ffe3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...