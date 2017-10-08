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Жители Усть-Каменогорска обеспокоены спилом деревьев

8 октября 2017, 19:09

Горожан просят сообщать о всех фактах вырубки деревьев, чтобы убедиться в ее законности.

Улицы Усть-Каменогорска, по мнению горожан, ремонтируют с ущербом для экологии. На набережной областного центра разрыты тротуары, повреждены несколько десятков рябин и елей. Однако местные власти обещают сохранить насаждения. С помощью спецмашины-манипулятора они планируют пересадить их в другие районы, передает 24.kz

А еще дополнительно высадить 14 тысяч саженцев хвойных пород. Между тем представители природоохранных организаций просят устькаменогорцев сообщать о всех фактах вырубки деревьев, чтобы убедиться в ее законности.

Елена Полянцева, специалист центра экологической безопасности г.Усть-Каменогорска:

- Когда жители видят, что вырубаются деревья, в общем-то, хорошие. Мы обращаемся в у них все заявки на вырубку, мы даем телефоны, куда можно обратиться, если они не уверены в том, что деревья пилят законно.

Фото: 24.kz

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