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В конце октября на Землю упадет советский спутник

8 октября 2017, 20:06

Речь идет о спутнике «Молния-1-44».

Сотрудники портала Satflare уточнили сроки падения советского спутника. По их данным, это случится 25 октября. Ранее предполагалось, что запущенный 38 лет назад аппарат массой 1,6 т сойдет с орбиты в начале ноября, сообщает Росбалт.

Речь идет о спутнике «Молния-1-44». Считается, что его падение не составит угрозы Земле. Как объясняют ученые, до поверхности нашей планеты смогут долететь лишь маленькие фрагменты "Молнии", да и те упадут в океан.

В земную атмосферу каждый год входят 2-3 спутника этого типа. Их уцелевшие обломки оказываются в неохваченных судоходством районах Тихого океана.

Всего за год с орбиты сходят около 50 спутников, напоминает «РГ».

Фото: с сайта NASA, public domain

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