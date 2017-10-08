В конце октября на Землю упадет советский спутник

Сотрудники портала Satflare уточнили сроки падения советского спутника. По их данным, это случится 25 октября. Ранее предполагалось, что запущенный 38 лет назад аппарат массой 1,6 т сойдет с орбиты в начале ноября, сообщает сообщает Росбалт





Речь идет о спутнике «Молния-1-44». Считается, что его падение не составит угрозы Земле. Как объясняют ученые, до поверхности нашей планеты смогут долететь лишь маленькие фрагменты "Молнии", да и те упадут в океан.





В земную атмосферу каждый год входят 2-3 спутника этого типа. Их уцелевшие обломки оказываются в неохваченных судоходством районах Тихого океана.





Всего за год с орбиты сходят около 50 спутников, напоминает «РГ».



