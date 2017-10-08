В конце октября на Землю упадет советский спутник
8 октября 2017, 20:06
Речь идет о спутнике «Молния-1-44».
Сотрудники портала Satflare уточнили сроки падения советского спутника. По их данным, это случится 25 октября. Ранее предполагалось, что запущенный 38 лет назад аппарат массой 1,6 т сойдет с орбиты в начале ноября, сообщает Росбалт.
Речь идет о спутнике «Молния-1-44». Считается, что его падение не составит угрозы Земле. Как объясняют ученые, до поверхности нашей планеты смогут долететь лишь маленькие фрагменты "Молнии", да и те упадут в океан.
В земную атмосферу каждый год входят 2-3 спутника этого типа. Их уцелевшие обломки оказываются в неохваченных судоходством районах Тихого океана.
Всего за год с орбиты сходят около 50 спутников, напоминает «РГ».
Фото: с сайта NASA, public domain
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