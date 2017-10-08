Стала известна причина крушения вертолета в Латвии во время ралли

Упавший во время ралли «Лиепая» в Латвии вертолет задел провода линии электропередач. Это и стало причиной крушения, сообщил директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на BNS.





Эту информацию подтвердили также представители работающих на месте происшествия спасательных служб. Кроме того, представитель предприятия «Садалес тиклс» Инга Тилхена сообщила, что момент крушения в Грамздской волости был зарегистрирован обрыв 20-киловольтной линии.





Ранее сообщалось, что при крушении погиб пилот. Было установлено, что он являлся гражданином Польши. Других данных нет. Также пострадали три человека. Двое из них аварии находятся в тяжелом состоянии и без сознания.





Причины происшествия устанавливаются.



