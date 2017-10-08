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Стала известна причина крушения вертолета в Латвии во время ралли

8 октября 2017, 22:13

Причины происшествия устанавливаются.

Упавший во время ралли «Лиепая» в Латвии вертолет задел провода линии электропередач. Это и стало причиной крушения, сообщил директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов, сообщает Росбалт со ссылкой на BNS.

Эту информацию подтвердили также представители работающих на месте происшествия спасательных служб. Кроме того, представитель предприятия «Садалес тиклс» Инга Тилхена сообщила, что момент крушения в Грамздской волости был зарегистрирован обрыв 20-киловольтной линии.

Ранее сообщалось, что при крушении погиб пилот. Было установлено, что он являлся гражданином Польши. Других данных нет. Также пострадали три человека. Двое из них аварии находятся в тяжелом состоянии и без сознания.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: © Стоп-кадр видео

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