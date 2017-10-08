По итогам первого тайма отборочного матча на ЧМ-2018 по футболу Казахстан уступает Армении

8 октября 2017, 22:44

Единственный гол пока что провел на 26-й минуте Генрих Мхитарян.

Завершился первый тайм матча отборочного раунда чемпионата мира-2018 между Казахстаном и Арменией, пишет Sports.kz.

Единственный гол пока что провел на 26 минуте Генрих Мхитарян.

Представляем Вашему вниманию видео гола Генриха Мхитаряна матча отбора чемпионата мира-2018 Казахстан — Армения.



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