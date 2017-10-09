Казахстанские теннисисты выиграли турнир Almaty Challenger в парном разряде

В Алматы определились победители и финалисты турнира Almaty Challenger c призовым фондом $50,000, сообщает Zakon.kz





Лучшим в одиночном разряде турнира стал второй сеяный турнира Филип Крайинович (АТР-95) из Сербии, который в финале одержал уверенную победу над первой ракеткой турнира соотечественником Ласло Дьере (АТР-98) со счетом 6:0, 6:3. Отметим, для Крайиновича эта победа стала пятой за год.













Парный разряд турнира Almaty Challenger выиграли казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Тимур Хабибуллин, победив в финале Нино Сердарушича (Хорватия) и Ивана Гахова (Россия) со счетом 1:6, 6:3, 10:3. В копилке казахстанской пары победа в матче кубка Дэвиса против Аргентины и турнир Astana Challenger в 2016 году.









Напомним, ранее в первом круге Недовесов и Хабибулин одолели пару Габора Боршоша (Венгрия) и Мохаммеда Сафвата (Египет) со счетом 6:2, 6:1. В четвертьфинале казахстанцы переиграли Артура Де Грифа (Бельгия) и Ромена Арнеодо (Монако) со счетом 6:3, 7:6, (5). В полуфинале Недовесов и Хабибулин одержали победу над казахстанцем Дмитрием Попко и Сергеем Бетовым из Беларуси со счетом 6;4, 6:3.







