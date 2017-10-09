Команда Елдоса Сметова проиграла на отборочном этапе Кубка Конфедерации

В рамках Кубка Конфедерации проходят соревнования по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо.

В Казахстане стартовал отборочный этап второго розыгрыша Кубка Конфедерации. В рамках турнира проходят соревнования по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо, сообщает Zakon.kz





В Таразе прошел отборочный этап группы «D», куда попали команды из Жамбылской, Акмолинской, Кызылординской областей, города Алматы. Данные регионы в течении дня выявляли лучших по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо. Соревнования по данным видам спорта велись одновременно. В торжественном открытии турнира приняли участие представители Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, руководство Жамбылской области.









Действующие обладатели Кубка Конфедерации по таеквондо и дзюдо - сборная Жамбылской области сложила свои полномочия. В родных стенах они не сумели одолеть спортсменов из города Алматы. Стоит отметить что за сборную Жамбылской области по дзюдо выступали члены Национальной сборной Республики Казахстан по дзюдо - серебряный призер Олимпийских Игр и чемпион мира Елдос Сметов, а также Азиз Калкаманулы и другие. Честь города Алматы защищали опытные спортсмены такие как братья Гусман и Гумар Кыргызбаевы, Елдос Жумаканов, Даурен Нуралинов. За Кызылординскую область выступал «Қазақстан Барыс 2017» Еламан Ергалиев.





Не менее в острой борьбе прошли соревнования по таеквондо. Путевки на финальный раунд оспаривали сборные Жамбылской области и города Алматы. В упорном поединке победу праздновали представители южной столицы. Счет встречи 85:90.





В греко-римской борьбе путевку в полуфинал выйграли борцы Кызылординской области, в решающей встрече они одолели классиков Алматы.





В вольной борьбе команде Алматы не было равных , в решающей встрече они оказались сильнее соперников из Кылординской области.





Кубок Конфедерации учрежден в прошлом году. Общий призовой фонд составляет 125 млн тенге. Финальный этап Кубка Конфедерации 2017 года запланирован на 2-3 декабря в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака.