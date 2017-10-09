Что значит жить в домах-гробах в Гонконге: 10 ужасающих фото

С населением почти 7,5 млн человек и очень маленькой территорией Гонконг стал наименее доступным рынком жилья и местом, где появились так называемые «гробницы». Жилье настолько чудовищное, что ООН осудила его, назвав «оскорблением человеческого достоинства». В то же время, по данным этой организации, это единственная альтернатива, доступная 200 000 человек.





«В тот день я вернулся домой и заплакал», — рассказывает Бенни Лам из National Geographic о своем опыте фотографирования упомянутых условий жизни. В своей серии фотографий «Ловушка» Лам стремится осветить удушающее «жилье», до которого не доходит свет гламурных неоновых огней Гонконга.





«Вы можете спросить, почему вам должно быть дело до людей, которые не являются частью вашей жизни, — пишет фотограф. — Но именно эти люди приходят в вашу жизнь каждый день: они обслуживают вас в ресторанах, они работают охранниками в торговых центрах и убирают улицы, по которым вы ходите. Единственное отличие между нами и ними — это жилье. Это вопрос человеческого достоинства».







