Отец десятерых детей из ЮКО рассказал, что школа запрещает его дочерям носить платок

На странице руководителя Общественного объединения «Союз отцов», эксперта в Совете по устойчивому развитию города Астаны и Астанинской англомерации Куаныша Джуматаева в Фейсбуке опубликован пост, что отец десятерых детей Баглан Орынбеков обратился к ним с просьбой рассмотреть вопрос о том, что школа, где учатся его дочери, запрещает им ношение платка, сообщает Zakon.kz





Приводим дословно пост, стилистика сохранена.





«К нам обратился многодетный отец Баглан который воспитывает десятерых детей. Баглан нуждается в поддержке, суть его обращения такова, школа где учатся его дочери запрещает ношения платка, по наставлению родителей старшая дочь уже сняла и продолжает учиться, ну вот у младшей психологический барьер и боязнь не идти в школу, после этого он ещё подвергается адм. штрафу в размере 11000 тенге, после многочисленных обращений и отфуболивания он наконец получает землю в южно казахстанской области, но работы нет, перебиваясь заработками не может начать строительство своего дома ибо по его убеждению его спасает только Вера и Надежда, рассказал он о себе... , что сам с детства был воспитан в религиозной семье, не имеет радикальных либо взглядов. Услышав его историю и обращение, благо в тот момент рядом находился один из членов нашего Наблюдательного Совета, Человека которого Мы Уважаем и Ценим и который рьяно просил не афишировать этот поступок оказал Баглану материальную помощь в размере 200,000 тенге для приобретения стройматериалов постройки его дома. Данное обращение мы взяли на контроль, друзья если есть у вас рекомендации психологов, теологов, или дать организации кто должен ☝️проводить и ответственен за разъяснительную работу с родителями и детьми касательно ношения платков просим поделиться. В свою очередь, считаю, ношения платка в школах должно рассматриваться с участием родительской общественности. Вся разъяснительная и информационная работа должна проводиться Комитетом по делам религий, ДУМК. Как не задевать и разъяснять права верующих родителей ведь порой сами школы могут быть виноваты в неправильной трактовки Приказа и на практике применения!





Мы считаем, нужно уважать ценности наших граждан, и право на вероисповедание! Естественно, с сохранением гармонии и не допущения неверных, радикальных течений, взглядов и провокаций!».





Мало кто остался равнодушным к этому посту, он получил большой отклик среди пользователей соцсетей, многие написали свои комментарии, в том числе сам автор поста Куаныш Джуматаев. По его мнению, «никто не несет ответственности за разъяснение, …доказать, что можно решать проблему совсем по-другому нереально, проверяли даже в судах, давайте подождем ответа министров образования и религий на мое обращение, по времени это не должно занять более двух недель. И посмотрим, что можно сделать дальше…».





Экс-парламентарий Айгуль Соловьева напомнила, что о запрете ношения религиозной атрибутики в школе есть «приказ министра, но закон готовится»…





Ровно год назад - в октябре 2016-го, в казахстанских СМИ очень активно обсуждался вопрос ношения хиджабов в школе. По этому поводу даже состоялась пресс-конференция , на которой говорили о единых правилах школьной формы в Казахстане, и в которой приняли участие сами руководители министерств - образования и науки, юстиции, по делам религий и гражданского общества.





Министерство образования и науки РК приказом № 26 от 14 января 2016 года внедрило единые правила для школьной формы, согласно которым в стенах государственных учреждений образования необходимо придерживаться определенных правил в соответствии с законодательством страны. Таким образом, школьная форма включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, юбку, брюки, классическую блузу. Зимой — трикотажный жилет, сарафан, водолазку. Брюки для мальчиков и девочек свободного кроя, по длине обязательно закрывают щиколотки ног. Указанные нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов. Кроме того, администрации учебных заведений могут требовать соблюдения установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер.





Вместе с тем, представители МОН рассказали , какие действия будут предприняты руководством школы, если ребенок пришел на уроки в хиджабе или другой религиозной одежде. "Если ребенок приходит в религиозной одежде, его родителям делается замечание. Мне, вот, часто задавали такой вопрос: "Пришел ребенок, несмотря ни на что, в школу. Вы что, его выгоните?". Конечно, мы ребенка выгонять не будем. Мы пригласим родителей, чтобы они приехали, сняли с него определенную атрибутику, и ребенок дальше будет заниматься. Потому что это школа", - сказала тогда вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева. Она отметила, что подобного рода замечания могут быть сделаны неоднократно. "Если это будет второй раз, третий или пятый раз, естественно, ребенка заведут в школу, и он будет ждать родителей. Мы еще раз говорим, ребенок пошел в школу, он может снять атрибутику, посидеть в школе, пройти на занятия. После того как он переступает порог школы, он может обратно ее надеть. Поэтому здесь мы никому морального ущерба не наносим".





ДУМК напомнили , что мусульманка обязана носить платок с момента наступления умственного и полового созревания, то есть с совершеннолетия. А несовершеннолетние девочки не обязаны носить платок, так как это не соответствует Шариату. "Поэтому родители не должны обременять своих несовершеннолетних дочерей с ношением платка и запрещать получения обязательного образования. Говоря более конкретно, это означает, что, в соответствии с требованиями шариата, религия ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок". В этой связи Духовное управление мусульман призывало родителей к сплоченности и прийти к компромиссу с руководителями школ.





МОН РК подчеркнули , что в отношении родителей, которые не обеспечивают получение среднего образования по религиозным мотивам, предусмотрена административная ответственность. "За невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей предусмотрен штраф в размере семи месячных рассчетных показателей. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест сроком до 15 суток".





















Торгын Нурсеитова



