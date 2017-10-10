Предотвращено покушение на Ким Чен Ына
10 октября 2017, 00:03
Террористы намеревались использовать биологического оружие.
В КНДР предотвращен теракт. Об этом сообщили официальные СМИ Северной Кореи. Проникшая в КНДР группа террористов готовила покушение на Ким Чен Ына с использованием биологического и химического оружия, передает Вести.ru
Злоумышленники действовали якобы по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки.
В мае 2017 года группа диверсантов была обнаружена и захвачена, сообщает со ссылкой на ЦТАК "Интерфакс".
"Это демонстрирует истинную природу США", — подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи.
9 октября президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал проводимую за последнюю четверть века политику Вашингтона в отношении Северной Кореи.
"Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего. Политическая стратегия не сработала!" – написал 45 президент США в своем Twitter.
Армия США должна быть готова к военному варианту решение кризиса вокруг КНДР, предупредил после этого глава Пентагона Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес.
"Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать", — подчеркнул министр обороны США.
Ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась после того, как июле Пхеньян дважды испытал свои баллистические ракеты. Запуски были повторены 29 августа и 15 сентября. Тогда ракеты пролетели над японской территорией. А 3 сентября 2017 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Ким Чен Ын убежден, что только ядерное оружие является гарантией суверенитета Северной Кореи.
Фото: lenta.ru
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