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Предотвращено покушение на Ким Чен Ына

10 октября 2017, 00:03

Террористы намеревались использовать биологического оружие.

В КНДР предотвращен теракт. Об этом сообщили официальные СМИ Северной Кореи. Проникшая в КНДР группа террористов готовила покушение на Ким Чен Ына с использованием биологического и химического оружия, передает Вести.ru

Злоумышленники действовали якобы по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки.

В мае 2017 года группа диверсантов была обнаружена и захвачена, сообщает со ссылкой на ЦТАК "Интерфакс".

"Это демонстрирует истинную природу США", — подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи.

9 октября президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал проводимую за последнюю четверть века политику Вашингтона в отношении Северной Кореи.

"Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего. Политическая стратегия не сработала!" – написал 45 президент США в своем Twitter.

Армия США должна быть готова к военному варианту решение кризиса вокруг КНДР, предупредил после этого глава Пентагона Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес.

"Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать", — подчеркнул министр обороны США.

Ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась после того, как июле Пхеньян дважды испытал свои баллистические ракеты. Запуски были повторены 29 августа и 15 сентября. Тогда ракеты пролетели над японской территорией. А 3 сентября 2017 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Ким Чен Ын убежден, что только ядерное оружие является гарантией суверенитета Северной Кореи.

Фото: lenta.ru

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