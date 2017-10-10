Кыргызского политика подозревают в попытках организации госпереворота

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, который подозревается в попытках организации захвата власти в республике после президентских выборов, намеченных на 15 октября, сообщает пресс-служба ГКНБ,

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев. Парламентарий обвиняется в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова на предстоящих 15 октября выборах главы кыргызского государства.





"ГКНБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении депутата Исаева задержан член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков. Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц, с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике. При этом Аспеков, имея контакты с Исаевым и отдельными сторонниками партии "Республика", предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента", — говорится в сообщении.





Отмечается, что главным следственным управлением ГКНБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к насильственному захвату власти" уголовного кодекса Кыргызстана.



