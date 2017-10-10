Кого ждёт «ночь красных трусиков»? 5 соперников для Макгрегора

Конор придумал знаменитые «трусики» два года назад, но сегодня этот мем актуален как никогда.

Для тех, кто не в курсе, «ночь красных трусиков» Конор Макгрегор пообещал Рафаэлу дос Аньосу на одной из пресс-конференций в 2015 году. Ирландец выхватил микрофон и выдал стэндап на тему «Все вы хотите со мной драться». Рассчитана творческая программа была в первую очередь на тогдашнего чемпиона в лёгком весе, в материале championat.com





— Рафаэл, — обратился Макгрегор к дос Аньосу. – Признайся, ты мечтаешь со мной подраться. Если в UFC захотят нашего боя, ты согласишься?

— Конечно! Это лёгкий бой. Я бы не отказался.

— Это здесь ни при чём. Дело в том, что я изменю твою бомжатскую жизнь, подарю тебе праздник. Бой со мной сделает тебя богачом.

— Я уничтожу тебя, если мне дадут этот бой, вот и всё.

— Чушь собачья! Ты первым делом позвонишь жене и скажешь: «Дорогая, мы сделали это! Мы наконец-то богаты! Конор Макгрегор сделал это для нас. Надень своё лучшее нижнее бельё к моему приезду. Сегодня будет ночь красных трусиков!»





Сегодня всё это уже классика – и «трусики», и нездоровая востребованность в Макгрегоре среди коллег.





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В прошедшие выходные в Лас-Вегасе определился временный чемпион UFC в лёгком весе. Им, как и ожидалось, стал Тони Фергюсон. Американец даже не стал выходить из клетки после яркой победы над Кевином Ли и уже в послематчевом интервью бросил очередной вызов Конору Макгрегору. Позже Дэна Уайт уверил Фергюсона и всех остальных, что обязательно устроит объединительный бой между чемпионами категории до 70 килограмм.





Многое указывает на скорый анонс поединка Макгрегор – Фергюсон. Существует даже ориентировочная дата: оба атлета обозначили конец декабря как наиболее удобное время, а 30-го числа новенькая T-Mobile Arena уже зарезервирована под UFC 219. Пока всё идеально.





Кроме одной важной детали. Единственной стороной, ещё не обозначившей интерес к организации супербоя, остаётся Конор Макгрегор. А это значит, что до официального анонса Тони не стоит начинать готовиться персонально под Конора. У ирландца есть и другие варианты.





Объединительный бой с Фергюсоном









Но прежде рассмотрим самый вероятный – который касается американца. Победа Фергюсона на UFC 216, конечно, не катастрофа, но уж точно и не самое приятное событие для Макгрегора. Ирландец обещал вернуться до конца года, но вместо анонса будущего боя пока думает и официально ничего не объявляет. А для боя в декабре «раскрутку» уже можно было начинать. Возможно, Конору для полноты картины необходимо было дождаться как раз UFC 216. И, возможно, если бы главный бой того вечера закончился победой Кевина Ли, Макгрегор первым отписался бы в соцсетях о желании объединить пояса. Почему? Потому что Ли был самым удобным из возможных оппонентов Конора. Базовый борец с не самой выдающейся «ударкой» – таких Макгрегор всегда «разбирал» на раз-два.

Но временный пояс забрал Тони Фергюсон, обладатель рекордной победной серии в лёгком весе (10), нестандартного и богатого боевого арсенала и крайне агрессивного стиля. Очень сложно представить себе человека, который при наличии выбора захочет делить клетку именно с Эль Кукуем. А у Макгрегора выход есть всегда.

Вспомните, ещё недавно Дэна Уайт говорил, что временному чемпиону не гарантируется бой с неоспоримым.

Трилогия с Нейтом Диасом

В UFC отрицают, что этот бой может состояться в ближайшее время. Но отметать самый удобный из оставшихся у Макгрегора вариантов пока рано.

Трилогия Макгрегор — Диас – готовый продукт: бойцы дважды успешно продавали свой междусобойчик за огромные деньги, и решающая разборка этих ребят гарантирует профит всем сторонам сделки. Зрители получат третий крутой поединок, бойцы – много денег (актуально для Нейта), славы (актуально для Конора) и вариантов продолжения карьеры. Плюс Макгрегор в этом случае наверняка наконец-то защитит титул. И да, несмотря на то что ирландец еле унёс ноги из клетки в прошлые два раза, третья встреча обязательно должна станет для него самой простой.





Awesome shot, great fight #mcgregordiaz #diazvsmcgregor #ufc202 Публикация от OGABEL Sport (@ogabelsport) Авг 21 2016 в 9:09 PDT



Во-первых, с момента последней схватки Макгрегора и Диаса именно Конор сделал всё, чтобы стать лучше как боец, в то время как Нейт практически ушёл на пенсию. Во-вторых, решающий поединок может состояться только в комфортном для чемпиона лёгком весе. Диас последний раз худел до 70 килограмм в декабре 2015 года. И в-третьих, Нейт ещё с момента первой победы над Макгрегором не производит впечатления мотивированного атлета. Диас сам не раз признавал, что на первом месте для него всегда деньги, а «все эти ваши пояса и рейтинги» не имеют никакого значения.

Отличный вариант! Почему бы не использовать прямо сейчас? Потому что Макгрегор может проиграть Фергюсону, Нурмагомедову, после них Альваресу, Алду и Холлоуэю, да хоть Дацику; и у него всё равно останется третий бой с Диасом, который продастся на ура. Так что если Макгрегор в свои 29 не думает о пенсии, то ему, возможно, следует приберечь бой с Диасом до худших времён.

Бой в России с Хабибом

Проблемы со здоровьем и длительные простои не особо мешают Хабибу Нурмагомедову оставаться одним из популярнейших бойцов лёгкого веса. С коммерческой точки зрения бой с ним вряд ли намного менее выгоден для Макгрегора, чем поединок с Диасом. Но Конор показательно требует гарантии того, что Нурмагомедов не снимется с боя. Но таких гарантий дать не может никто.

Отец лучшего российского бойца Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Чемпионату» назвал самым вероятным соперником Хабиба Эдсона Барбозу, однако и вариант с Макгрегором не исключает.





С Малиньяджи — в клетке (или на ринге)

Если вы думаете, что Конор Макгрегор создал скандал с фотками, порочащими боксёрскую честь Малиньяджи, только ради Мейвезера – вы не умеете думать на два шага вперёд. Экс-чемпион мира по двум версиям Поли Малиньяджи, похоже, лишился сна из-за всей этой истории. Постоянные вызовы со стороны отчаявшегося Поли говорят о том, что он готов пойти на любые условия, лишь бы поквитаться с Макгрегором. Конор пользуется ситуацией и предлагает Малиньяджи заведомо провальный для него сценарий – поединок по правилам ММА.





Pauline shut the fuck up! Why is your face so swollen. Also you walked around with two black eyes after the sparring session. Edit that bitch. #pauliemalignaggi Публикация от Matthew Bice IV. (@real_lion_like_to_hunt_process) Авг 31 2017 в 5:55 PDT





Реванш с Максом Холлоуэем

Макгрегор обещал стать первым чемпионом двух весовых и защищать титулы по очереди. Первую часть плана осуществить удалось, а со второй возникли проблемы: поскольку Конор не стал защищать ни одного пояса, организация лишила его чемпионского статуса в полулёгком весе. Однако ирландец не собирается мириться с таким положением вещей и продолжает считать себя полноправным хозяином полулегковесов.

UFC этого статуса не признаёт, но сегодня у Макгрегора есть возможность вернуть законные регалии официально. Для этого достаточно раскрутить объединительный бой с Максом Холлоуэем, реальным чемпионом дивизиона до 66 килограмм. Гаваец давно стал звездой, и, несмотря на то что первая защита пояса его только ожидает, язык не повернётся сказать, что Холлоуэй не заслуживает шанса подраться за новый титул.

Макс ещё до официального чемпионства вычистил дивизион полулегковесов, набив впечатляющую серию из 11 побед над лучшими из лучших. И началось это доминирование сразу после поражения… да, Конору Макгрегору. Вот ещё один отличный повод свести двух звёзд в клетке. Единственный большой минус – в декабре такой бой не провести, поскольку у Холлоуэя 2 декабря поединок с Фрэнки Эдгаром. Но ради супербоя за два пояса можно было бы и подождать несколько месяцев.





