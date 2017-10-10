Торговая политика Республики Казахстан осуществляется на основе Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, а также обязательств, вытекающих из международных договоров и соглашений, одной из сторон в которых является Республика Казахстан. Долгосрочная институциональная политика Казахстана направлена на обеспечение устойчивого экономического роста и характеризуется созданием среды, благоприятной для продвижения экономических интересов страны, создания для отечественных товаров и услуг условий по доступу к внешним рынкам и устранения недобросовестной конкуренции. С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор о ЕАЭС, ЕАЭС), участниками которого являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация. Положения Договора о ЕАЭС значительно расширяют и углубляют сотрудничество государств - членов ЕАЭС в различных сферах, создавая благоприятную основу для нового этапа интеграции, в частности для создания в ряде отраслей единых рынков, что, в конечном счете позволит обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС. В связи с созданием ЕАЭС государственное регулирование внешней торговли товарами реализуется с учетом передачи полномочий на наднациональный уровень - Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Внешнеторговая политика ЕАЭС реализуется в соответствии с разделом IX Договора о ЕАЭС. Основные цели и принципы внешнеторговой политики ЕАЭС закреплены в статье 33 Договора о ЕАЭС. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Договора о ЕАЭС внешнеторговая политика ЕАЭС направлена на содействие устойчивому экономическому развитию государств - членов ЕАЭС, диверсификации экономики, инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, а также на дальнейшее развитие ЕАЭС как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Договора о ЕАЭС внешнеторговая политика реализуется через заключение ЕАЭС самостоятельно либо совместно с государствами-членами в сферах, в которых органы ЕАЭС принимают обязательные для государств-членов решения, международных договоров с третьей стороной, через участие в международных организациях либо автономное применение мер и механизмов внешнеторговой политики. Таможенно-тарифное регулирование в рамках ЕАЭС осуществляется в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Основой таможенно-тарифного регулирования является Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), который применяется в соответствии со статьей 42 «Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» Договора о ЕАЭС. Принятие решений по вопросам установления, корректировки ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС относится к компетенции ЕЭК. Размеры ставок ввозных таможенных пошлин утверждены Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», если иное не установлено Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) и (или) международными договорами государств - членов ЕАЭС. В соответствии с Протоколом о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года, Республика Казахстан в отношении некоторых видов товаров применяет размеры ставок ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС. В целях имплементации тарифных обязательств Республики Казахстан в нормативную правовую базу ЕАЭС принято Решение Совета ЕЭК от 14 октября 2015 года № 59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин». Вместе с тем в соответствии с тарифными обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО предусмотрено ежегодное снижение размеров ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров в течение переходного периода. Необходимо отметить, что Договором о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года предусмотрено, что до принятия необходимых решений органами ЕАЭС по имплементации тарифных обязательств сторон обязательства стороны в рамках ВТО имеют приоритет над соответствующими положениями международных договоров, заключенных в рамках ЕАЭС. В Республике Казахстан предложения по установлению и изменению ставок ввозных таможенных пошлин вырабатываются Межведомственной комиссией по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях при Правительстве Республики Казахстан (далее - МВК), в состав которой входят представители государственных органов, к компетенции которых относится рассмотрение указанных вопросов. От казахстанской стороны уполномоченным органом, вносящим предложения по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на рассмотрение МВК, является Министерство национальной экономики. Тарифные квоты В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Договора о ЕАЭС в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, допускается установление тарифных квот, если аналогичные товары производятся на таможенной территории ЕАЭС. Установление тарифных квот и их объемов относится к наднациональной компетенции и осуществляется ЕЭК. Для Республики Казахстан объем товарных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров установлен в соответствии с обязательствами Казахстана в ВТО. Условия и механизм применения тарифных квот регулируются в соответствии с приложением 6 к Договору о ЕАЭС. Кроме того, в рамках национального законодательства установлены Правила распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса, утвержденные приказом Министра национальной экономики от 20 января 2015 года № 30. Тарифные льготы В соответствии со статьей 43 Договора о ЕАЭС в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно приложению 6 к Договору о ЕАЭС. Товары, в отношении которых предоставляются тарифные льготы, утверждены пунктом 7 Решения Комиссии ТС от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Также в рамках национального законодательства Республики Казахстан действует приказ Министра национальной экономики от 30 марта 2015 года № 279 «Об утверждении Правил предоставления тарифных льгот и Перечня товаров, в отношении которых предоставляются тарифные льготы». Тарифные преференции В соответствии со статьей 36 Договора о ЕАЭС в целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран на односторонней основе ЕАЭС предоставляются тарифные преференции. Порядок получения тарифных преференций, а также условия для их предоставления утверждены Решением Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 года № 47 и являются едиными во всех государствах - членах ЕАЭС. Перечни стран - пользователей системы тарифных преференций утверждены Решением Комиссии ТС от 27 ноября 2009 года № 130. Преференциальный перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, утвержден Решением Совета ЕЭК от 13 января 2017 года № 8. В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, может быть предоставлена тарифная преференция в виде 25 % скидки от действующей ставки ввозной таможенной пошлины. В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран, тарифная преференция будет заключаться в применении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины.