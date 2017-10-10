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СМИ: Госсекретарь США назвал Трампа «недоумком»

10 октября 2017, 21:46

Трамп счел новость фейком.

Президент США Дональд Трамп посчитал ложными сообщения о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал его «недоумком», пишет Росбалт.

«Я думаю, это фейковые новости. Но если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит», — заявил президент в интервью Forbes.

NBC News 4 октября сообщил, что 20 июля во время встречи в Пентагоне с членами президентской команды по национальной безопасности Тиллерсон именно так отозвался о президенте. Об этом изданию сообщили три чиновника, осведомленные о произошедшем. По данным собеседников NBC, Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку. Причиной стали противоречия между ним и Белым домом.

Также сообщалось, что вице-президенту США Майку Пенсу пришлось лично вмешаться и попросить Тиллерсона не покидать свой пост.

Однако позднее госсекретарь заявил о своей лояльности Трампу. Представитель Госдепа Хизер Науэрт также отметила, что «госсекретарь не использует подобные слова в разговоре о президенте США».

Трамп назвал публикацию NBC о противоречиях между ним и госсекретарем фейковыми новостями и призвал журналистов «принести извинения Америке». Позднее президент США заявил, что у него с Тиллерсоном «очень хорошие отношения», но добавил, что есть вопросы, по которым их позиции не совпадают.


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