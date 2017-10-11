Путин рассказал о рисках криптовалют

Использование криптовалют несет серьезные риски, создавая возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании по криптовалютам он отметил, что вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, поскольку открываются новые возможности.

"Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему", — продолжил Путин.

"Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане", — перечислил риски глава государства.

Он напомнил, что криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов, их покупатели могут быть вовлечены в противоправную деятельность, к тому же по криптовалютам не существует обеспечения.

"В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему", — сказал Путин.

Что касается регулирования криптовалют, то, по мнению главы государства, важно не нагородить лишних барьеров, а создать условия для совершенствования финансовой системы России. Нужно выстроить регуляторную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул президент.

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