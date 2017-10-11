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В WhatsApp нашли лазейку для слежки за пользователями

11 октября 2017, 01:07

Отмечается, что опасность была обнаружена в общедоступных онлайн-статусах аккаунтов.

Злоумышленники могут следить за распорядком сна пользователей мессенджера WhatsApp, а также за тем, с кем из контактов они общаются. Опасность связана с общедоступностью онлайн-статусов владельцев аккаунтов. Об этом сообщает издание The Next Web со ссылкой на разработчика Роба Хитона.

По мнению программиста, для того чтобы проследить за интересующим вас абонентом, нужен компьютер и номер телефона пользователя. Также Хитон написал специальное расширение для браузера Chrome, которое автоматически фиксирует онлайн-активность своих контактов из WhatsApp и сверяет их с появлением в Сети других пользователей. Таким образом, расширение сохраняет распорядок дня пользователей и устанавливает, кто из списка контактов разговаривает друг с другом.

Разработчик уверен, что подобная информация может быть использована в целях шпионажа за партнёрами, а также продана в рекламных целях. К примеру, люди, страдающие бессонницей и другими нарушениями сна, могут стать идеальной целью для производителей снотворных препаратов и биодобавок.

Фото: © REUTERS/Dado Ruvic, источник - Лайф


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