Тренер ММА о бое Головкин - Альварс: Кто выиграет в реванше? Фанаты!
11 октября 2017, 02:00
Известный тренер раскритиковал судью боя.
Тренер бойца ММА Нэйта Диаса Рики Фуньес прокомментировал бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Это был очень близкий бой, но я думаю, что победил Головкин. Ничья — тоже хороший результат, если бы не эта гребаная карточка 118-110 — что вообще считала та судья?! Кто выиграет в реванше? Фанаты! — сказал Фуньес в интервью EsNews.
Первый бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.
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