Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
11 октября 2017, 06:48
На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу.
Летчик авиакомпании Qatar Airway показал, как выглядит посадка самолета из кабины пилотов. Он выложил в Twitter видео посадки в новозеландском Квинстауне, сообщает Лента.ру.
На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.
This is what the pilot sees and the passengers do not see— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) 6 октября 2017 г.
During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG
«Это то, что видит пилот, а пассажиры нет», — отметил работник авиакомпании. Его твит стал вирусным, а пассажиры отмечают, что рады тому, что не видят, как происходит посадка.
Многих видео восхитило, однако некоторые, увидев, как самолет погружается в пелену облаков, заявили, что теперь не станут летать на самолете. «Это видео официально подтвердило, что я никогда не отправляюсь в Квинстаун», — пишет один из комментаторов видео.
Те, кто уже летал в Новую Зеландию, признается, что момент приземления в Квинстауне вызывает тревогу. Один из пассажиров пишет, что это был самый страшный момент за всю историю его перелетов.
Фото: скриншот
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