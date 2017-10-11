На канал Fox подали иск на $30 млн за использование образа Мохаммеда Али

Компания, владеющая правами на интеллектуальную собственность, связанную с Мохаммедом Али (1942-2016), подала в суд на американскую телевизионную сеть Fox за незаконное использование образа боксера в одном из рекламных роликов. Об этом говорится в иске, поданном во вторник в федеральный суд в Чикаго (штат Иллинойс), сообщает ТАСС





Как следует из документа, компания Muhammad Ali Enterprises (MAE, "Мохаммед Али энтерпрайзис") просит суд взыскать с Fox $30 млн компенсации за то, что та без разрешения использовала архивные кадры с изображением Али и другие связанные с ним образы в ролике, который был показан по ТВ в феврале этого года перед Супербоулом - финальным матчем североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).





В иске, который опубликовало издание "Голливуд репортер", указывается, что Fox использовала "имя, образ и схожесть [с изображением] Мохаммеда Али в качестве основного элемента трехминутного рекламного видео", которое демонстрировалось перед спортивным мероприятием, собравшим телеаудиторию в размере 111 млн зрителей. В данном видео показаны основные достижения в спортивной карьере Али, которого закадровый голос называет по его прозвищу - Величайший. После этого ролик повествует о нескольких известных игроках НФЛ, которых диктор также называет "величайшими" в то время, как их изображения накладываются на фотографии боксера.





По словам истцов, видео было сделано таким образом, чтобы приравнять Али к футболистам НФЛ и также определить их как "величайших". Кроме того, как отмечается в иске, из рекламы может сложиться впечатление, что Muhammad Ali Enterprises одобрила данное сравнение, хотя на самом деле это не так. Телесеть "никогда не запрашивала и не получала разрешения MAE на использование образа Али" в продуктах и "услугах, предлагаемых Fox, включая телетрансляцию Супербоула", говорится в судебном документе.





Как подчеркивают в MAE, имя и образ спортсмена обладают "необычайной коммерческой ценностью". Fox получила большую [коммерческую] выгоду, используя [образ] Мохаммеда Али в собственных рекламных целях", - заявил адвокат Фредерик Сперлинг, представляющий интересы MAE. По его словам, телесеть "должна заплатить" за это.





По данным "Голливуд репортер", компенсация в размере $30 млн сопоставима со средней стоимостью трех минут рекламного времени во время эфира Супербоула. Показ этого спортивного мероприятия по традиции является одной из самых рейтинговых телетрансляций на американском ТВ.





Фото: EPA/MANFRED REHM



