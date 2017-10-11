В СпецЦОНе Алматы за 9 мес. зарегистрировали около 150 тысяч транспортных средств
11 октября 2017, 09:23
Это связано с внедрением принципа экстерриториальности.
По данным подразделения полиции, за 9 месяцев текущего года личным составом отдела регистрационно-экзаменационной работы всего зарегистрировано 146 708 транспортных средств, что на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 86 141, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Также, с учета было снято 145 455 транспортных средств, что составляет плюс на 50,6% в сравнении с прошлым годом, когда по итогам 9 месяцев эта цифра составляла 96 тысяч 565.
"Кроме того, выдано 43 367 водительских удостоверений, 4 579 из них водители получили впервые. Если обратили внимание, объем оказанных государственных услуг значительно вырос, и, в первую очередь, это связано с внедрением в механизм нашей работы принципа экстерриториальности. Что касается номеров повышенного спроса: с начала года было выдано 1 024 государственных регистрационных номерных знаков данной категории на общую сумму 381 289 567 тенге", - рассказал начальник ОРЭР УАП ДВД Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.
Всего, по данным подразделения полиции, с начала года гражданам оказано 339 397 государственных услуг. Кроме того, как уточнил спикер, ежедневно сотрудниками отдела осуществляется деятельность, не связанная с оказанием госуслуг.
"В частности, с начала года рассмотрено 10 160 обращений физических и юридических лиц, а также 2 847 обращений из государственных органов и организаций. Зарегистрировано 20 991 договоров залога, с ареста снято 25 802 транспортных средств, имевших ограничения. Кроме того, выявлено 136 транспортных средств с измененными, скрытыми номерными обозначениями узлов и агрегатов, выявлено 36 лиц, находившихся в розыске, 66 транспортных средств, значившихся в розыске, а также 35 фактов подделки документов", - резюмировал подполковник Аманбек.
фото: Motor.kz
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