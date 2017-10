Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Фотограф Джей Вайнстайн путешествует по миру и делает портреты незнакомцев, а потом просит их улыбнуться и делает еще один портрет. Впечатление от человека кардинально меняется — автор фотопроекта хочет обратить внимание на то, как улыбка влияет на восприятие. Если сравнить портреты до и после улыбки, разница впечатляет.





Вот что сам фотограф рассказывает о своей работе в Facebook:





«Декабрь 2013 года. Я был в фотопутешествии в Биканере, в песках Раджастхана в Индии. Возле полной людей железнодорожной станции я увидел мужчину, которого хотел сфотографировать. Я засомневался. Его взгляд и каменное, суровое выражение лица напугали меня. Именно момент сомнения всегда убивает удачный кадр! В итоге я обошел его стороной и снимал другие объекты, пока не услышал его веселый голос: “Сфотографируй и меня тоже!”».









«Я настроил объектив, палец был готов нажать на спуск. “Улыбнитесь”, — попросил я. И он преобразился. Его лицо излучало тепло, его глаза искрились настроением, которое я поначалу совершенно не заметил. Даже его поза была более расслабленной. И тогда я понял, каким будет мой следующий проект. Так родился So I asked them to smile (“И тогда я попросил их улыбнуться”). Я хотел запечатлеть силу человеческой улыбки на лицах незнакомцев.









В течение следующих дней, месяцев и лет я просил случайных людей в моих фотопоездках (в основном на улицах Индии) позировать без улыбки и с улыбкой. Эти снимки — основа моего проекта. Его цель — воссоздать мысленный настрой, с которым мы смотрим на незнакомца, а потом наблюдать за тем, как наши предположения трансформируются с появлением улыбки на его лице.









Здесь нет имен. Нет занятий. Не указаны религиозная или национальная принадлежность. Нет сложных жизненных уроков или животрепещущих случаев из жизни. Только одно человеческое лицо. Без улыбки и с улыбкой».