Жительница Австралии поймала акулу голыми руками

Жительница Австралии Мелисса Хатейер во время купания в бухте неподалеку от Мельбурна поймала голыми руками акулу, сообщает The Sydney Morning Herald,

По словам Хатейер, хищница боялась людей и билась головой о камни. Ей стало жалко акулу, и она решила достать ее из воды, чтобы выпустить ее в открытый океан.





"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — заявила женщина.





По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.





"Я риелтор, и моя профессия помогать людям менять места жительства. Я просто помогла акуле оказаться в океане", — подчеркнула она.



