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Жительница Австралии поймала акулу голыми руками

11 октября 2017, 10:45

По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.

Жительница Австралии Мелисса Хатейер во время купания в бухте неподалеку от Мельбурна поймала голыми руками акулу, сообщает The Sydney Morning Herald, передает РИА Новости.

По словам Хатейер, хищница боялась людей и билась головой о камни. Ей стало жалко акулу, и она решила достать ее из воды, чтобы выпустить ее в открытый океан.

"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — заявила женщина.

По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.

"Я риелтор, и моя профессия помогать людям менять места жительства. Я просто помогла акуле оказаться в океане", — подчеркнула она.


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