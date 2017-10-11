Жительница Австралии поймала акулу голыми руками
11 октября 2017, 10:45
По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.
Жительница Австралии Мелисса Хатейер во время купания в бухте неподалеку от Мельбурна поймала голыми руками акулу, сообщает The Sydney Morning Herald, передает РИА Новости.
По словам Хатейер, хищница боялась людей и билась головой о камни. Ей стало жалко акулу, и она решила достать ее из воды, чтобы выпустить ее в открытый океан.
"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — заявила женщина.
По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.
"Я риелтор, и моя профессия помогать людям менять места жительства. Я просто помогла акуле оказаться в океане", — подчеркнула она.
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