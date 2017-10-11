В Астане проходит 18-е совещание Форума ядерной кооперации в Азии (FNCA)

В Астане проходит 18-е совещание FNCA (форум ядерной кооперации в Азии) на уровне министров под председательством министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Форум был создан в 2000 году по инициативе Комиссии по ядерной энергии Японии с целью обеспечения эффективного сотрудничества в области ядерных и радиационных технологий между государствами азиатско-тихоокеанского региона. В настоящее время Форум насчитывает 12 стран-участниц: Австралия, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Китай, Казахстан, Малайзия, Монголия, Таиланд, Филиппины и Япония и проходит раз в два год. Таким образом, в Казахстане делегаты соберутся только через 24 года.





Стоит отметить, что Казахстан стал активным членом форума с 2010 года, и с тех пор пытается внедрить элементы сотрудничества с сообществами по всему миру для использования ядерного потенциала в мирных целях.





«Этот форум в первую очередь направлен на развитие подходов по части вызовов, связанных с ядерной деятельностью. Участие в деятельности форума помогает в продвижении новой методологии по части ядерной медицины, а также для производства новых видов материалов для сельскохозяйственных целей в Казахстане. Дает также возможность получить новые подходы, что касается радиологии, радиологической безопасности, также в рамках управления безопасностью в этих сферах, а также использование этих знаний для использования новейших передовых технологий в области новых ускорителей и ядерных реакторов, чтобы мы могли выбрать соответствующие правильные меры для безопасного использования ядерных технологий и сохранения режима нераспространения ядерного оружия», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.





Он также заверил участников в том, что Казахстан будет продолжать развитие мирного использования атомной энергии. Глава японской атомно-энергетической Комиссии Ёшиаки Ока (Yoshiaki Oka) в свою очередь отметил, что страна восходящего солнца не собирается отказываться от ядерных технологий и ядерных электростанций даже на фоне катастрофы на Фукусиме.





«В этом году правительство Японии издало новую политику по части ядерной технологии, это является долгосрочной стратегией по использования ядерной технологии. И это является изданием основных базовых документов по этой части в Японии. Страна будет продолжать работать по части укрепления возможности и понимания со стороны общество в части безопасности ядреных технологий», - сказал он.





Он отметил, что на протяжении последних 6 лет в Японии шла активная деятельность для улучшения стандартов ядерной безопасности на основе уроков после инцидента АЭС на Фукусиме, и теперь, найдя соответствующие институциональные подходы, Япония хотела бы поделится своими знаниями с мировым сообществом.





«Я верю, что польза от ядерной технологии она значительна для всех нас в рамках видения устойчивого развития. По мере того, как мы будем идти в рамках определенных изменений в мире по части экологии, нам необходимо оставить более лучший мир, более чистый мир для будущих поколений и нам еще много придется потрудиться. Но я уверен, что этот форум ядерных коопераций в Азии будет направлять нас к более успешному будущему всех членов организации», - заключил Ёшиаки Ока.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Наукалайф



