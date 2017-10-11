На сегодняшний день завершены работы на всем протяжении участка с открытием движения и остались работы по обустройству.

До конца октября планируется ввести дорогу «Шетпе-Актау». Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пленарном заседании Мажилиса Парламента , сообщает , сообщает Zakon.kz





По его словам, на участке «Шетпе-Актау» протяженностью 170 км работы ведутся с 2014 года Турецкой компанией Дженгиз, из них участок «Актау-Жетибай, протяженностью 83 км построен под 1 техническую категорию с 4-х полосным движением.





На сегодняшний день завершены работы на всем протяжении участка с открытием движения и остались работы по обустройству. Планируется завершить до конца октября текущего года и ввести в эксплуатацию.



