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До конца октября планируется ввести дорогу «Шетпе-Актау»

11 октября 2017, 11:06

На сегодняшний день завершены работы на всем протяжении участка с открытием движения и остались работы по обустройству.

До конца октября планируется ввести дорогу «Шетпе-Актау». Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пленарном заседании Мажилиса Парламента, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на участке «Шетпе-Актау» протяженностью 170 км работы ведутся с 2014 года Турецкой компанией Дженгиз, из них участок «Актау-Жетибай, протяженностью 83 км построен под 1 техническую категорию с 4-х полосным движением.

На сегодняшний день завершены работы на всем протяжении участка с открытием движения и остались работы по обустройству. Планируется завершить до конца октября текущего года и ввести в эксплуатацию.

Фото: Lada.kz

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