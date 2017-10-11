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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал дефицит ГСМ

11 октября 2017, 11:51

Эту проблему правительство должно решить системно.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал дефицит и удорожание топлива в Казахстане, передает Zakon.kz.

"Проблему дефицита и удорожания ГСМ правительство должно решить системно и окончательно на основе качественного анализа тревожной ситуации", - написал он в своем Twitter.

Напомним, вчера на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений. Вице-министра энергетики Асета Магауова освободили от занимаемой должности. Также вчера стало известно, что вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ. Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор министру энергетики РК Бозумбаеву Канату.

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