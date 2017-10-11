Мажилисмен жестко раскритиковал казахстанский футбол

Мажилисмен Маггерам Маггерамов раскритиковал отечественных футболистов и национальную сборную Казахстана за последнее место в группе отборочного цикла чемпионата мира-2018 и последующее падение сборной в международном рейтинге ФИФА на 126 место. Мажилисмен направил запрос на имя министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы для принятия незамедлительных мер , сообщает , сообщает BNews.kz





Маггерамов отметил, что в прошлом году на правительственном часе Мухамедиулы сказал, что Министерство культуры и спорта заинтересовано в развитии футбола.





«Там же вы похвалили Федерацию футбола Казахстана, и заверили, что вашими совместными усилиями наш футбол выйдет на уровень ведущих европейских стран. С того дня, как вы произнесли эти слова, казахстанский футбол в рейтинге ФИФА со 105 позиции опустился на 126 место. В этом рейтинге позади нас находится ЦАР, а перед нами — Танзания и КНДР. Выше нас в рейтинге Антигуа и Барбуда, Малави, Сент Кидс и Невис... Думаю, мы с вами не сразу найдем на карте эти государства. Провальные игры в отборочных матчах к ЧМ-2018 и падение в мировом рейтинге не стали поводом к серьезному разбирательству. В нашей стране созданы все условия для футбола, футболистов и их тренеров», — сказал депутат Мажилиса Парламента Маггерам Маггерамов.





Мажилисмен отметил, что не раз поднимались среди казахстанской общественности вопросы о многомиллионных финансовых тратах на футбольные клубы и баснословных гонорарах нашим футбольным звездам.





«По уровню игры они тянут только на то, чтобы зваться звездами дворового футбола. Ситуация с отечественным футболом приближается к критической точке, и требуется скорое и объективное разбирательство по сложившейся ситуации», — говорит депутат.





Фракция народных-коммунистов предлагает принять ряд незамедлительных мер, направленных на качественное решение существующих проблем.





«Необходимо прекратить практику приглашения возглавлять национальную сборную тренеров из стран СНГ. Внутренние чемпионаты этих стран находятся на низком уровне, каждая из национальных сборных стран Содружества пребывает в ситуации, когда их самих следует вытаскивать из болота неудач.





Необходимо сократить непомерные гонорары футболистам, ввести лимит на 7 лет на включение в составы команд зарубежных игроков. Определить разрешенное количество иностранных легионеров — по 4 футболиста в один клуб. Ввести ограничение на включение в основной состав на каждую игру не более двух иностранных футболистов. Для отечественных молодых футболистов это станет мотивацией развивать свой профессионализм и иметь возможность играть за основные составы клубных команд и выступать за национальную сборную», — подытожил Маггерамов.