Запущен сервис для проверки отчислений казахстанцев в рамках соцмедстрахования
Запущен в эксплуатацию сервис предоставления персонализированных данных о взносах и отчислениях в рамках Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в личном кабинете «Электронного правительства», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Республиканского центра электронного здравоохранения.
«Если у вас есть электронная цифровая подпись, то вы можете быть в курсе кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС», - говорится в сообщении.
11 октября 2017, 13:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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