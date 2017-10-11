Запущен сервис для проверки отчислений казахстанцев в рамках соцмедстрахования

Запущен в эксплуатацию сервис предоставления персонализированных данных о взносах и отчислениях в рамках Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в личном кабинете «Электронного правительства», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Республиканского центра электронного здравоохранения.

«Если у вас есть электронная цифровая подпись, то вы можете быть в курсе кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС», - говорится в сообщении.