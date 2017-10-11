"Моя машина стоит больше, чем Головкин зарабатывает", или о чем Мейвезер спорил с фанатом

Фанат обвинил Флойда в том, тот убегает от GGG и боится драться с ним.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) вступил в словесную перепалку с буйным фанатом после того, как тот обвинил его в бегстве от чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), пиш ет vesti.kz





Инцидент произошел в Нью-Йорке после предсезонного матча баскетбольного матча "Нью-Йорк Никс", который посетил Мейвезер. На выходе фанаты окружили его машину и один из них стал кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем. В ответ Мейвезер заявил: "Я не испугался GGG".





Ниже предлагаем их разговор.





- Эй, Флойд, дерись с Головкиным. Не бегай от Triple G. Не надо бегать.





- Слушай, ты бокс-то вообще когда-нибудь смотрел. Слушай, я отлично чувствую себя на пенсии.





- Да, да, да. Отлично себя чувствуешь.





- Да, погоди. Дай мне сказать. Я с умом вкладываю деньги. Мы будет стараться развивать наш бизнес.





- Да, ты просто испугался Головкина. Я думаю, ты боишься Triple G.





- Эй, умник. Моя машина стоит больше, чем он зарабатывает.





- Я же говорил. Флойд испугался. Что страшно, Флойд? Ты напуган? У нас тут маменькин сынок. У нас тут мальчик недотрога. Сынок. Мастер уклонов. Ничего страшного, мы не виним тебя.





Фото : Sky Sports



