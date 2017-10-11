Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал он в начале встречи.





Бердымухамедов отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.





"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.





Затем в зал, в котором проходила встреча, принесли переноску с щенком. Бердымухамедов достал его оттуда, после чего передал собаку президенту России.





В ходе встречи лидер Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.



