Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая
11 октября 2017, 16:46
Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный, передает ТАСС.
"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал он в начале встречи.
Бердымухамедов отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.
"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.
Затем в зал, в котором проходила встреча, принесли переноску с щенком. Бердымухамедов достал его оттуда, после чего передал собаку президенту России.
В ходе встречи лидер Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.
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