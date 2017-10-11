На казахстанско-китайской границе проводится модернизация инфраструктуры пунктов пропуска

Казахстан становится ключевым игроком международного торгового коридора благодаря развитию транспортно-логистической инфраструктуры. С целью ее дальнейшего совершенствования на границе Республики Казахстан и Китайской Народной Республики продолжается модернизация физической инфраструктуры таможенных постов на принципах государственно-частного партнёрства, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

10 октября состоялось официальное открытие современного таможенно-логистического центра «Калжат» на казахстанско-китайской границе. Данный центр будет способствовать увеличению объёмов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала республики.

В частности, как отметили в таможне, строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-импортных перевозок грузов и будет способствовать повышению прозрачности, развитию приграничной торговли и предпринимательства. Кроме этого, «модернизация таможенных центров предполагает развитие транзитного потенциала всего Таможенного союза (ТС) путём создания околотаможенной инфраструктуры, использование которой позволит удешевить и ускорить перемещение грузов из Юго-Восточной Азии на территорию ТС, а также в Западную Европу», - отметил Председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев.

«Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдыха, либо бизнес-руме с интернетом и условиями для работы», - отметил Ерлан Диханбаев, директор ТОО «Eurotransit Logistic».

Завершение строительства целого комплекса транспортно-логистических центров (ТЛЦ) позволит полностью решить проблемы эффективности логистической инфраструктуры на границе. Пункты «Калжат», «Бахты», «Достык», «Хоргос», «Алтынколь» и «Майкапчагай», обеспечивающие широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков и таможенной обработке грузов, позволят ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую системуВ перспективе, развитие приграничной транспортно-логистической инфраструктуры в Казахстане приведёт к созданию самой крупной логистической системы Евразии.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и ТОО «Eurotransit Logistic».