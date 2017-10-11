Всемирная ассоциация MMA отметила достижения казахстанского спортсмена

Всемирная ассоциация WMMA отметила достижения казахстанского спортсмена, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Чемпионат мира по ММА прошел. Мероприятие ознаменовалось выдающимися результатами сборной Республики Казахстан по ММА. Достаточно отметить, что команда этой страны ранее никогда не завоевывала так много драгоценного металла. 2 чемпионских пояса вместе с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями обеспечили второе место среди лучших национальных сборных, представленных в Астане», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.





Одним из самых именитых спортсменов, который смог выделиться среди десятков других начинающих молодых бойцов, стал Санжар Адилов из Казахстана. Этому бойцу наилегчайшего веса пришлось преодолеть множество трудностей на пути к финалу в этой новой весовой категории. В своем дебюте он победил Дениса Бондаря (Украина), а затем одолел Мухриддина Соаталиева (Узбекистан) техническим нокаутом. В полуфинале настал черед Азатбека Анарбай улу (Кыргызстан). В финале казахстанский спортсмен победил Умедуло Урфонова из Таджикистана. Победа единогласным решением принесла Санжару Адилову первое золото в весовой категории 56,7 кг.





«Но не только это. Этот поразительное достижение было отмечено представителями федераций, бойцы которых участвовали в этом главном событии года - любительском турнире по смешанным единоборствам. Единогласно они выбрали молодого чемпиона мира лучшим бойцом всего чемпионата. WMMAA хотела бы поздравить Санжара Адилова с этим двойным успехом и, надеется, что это только первый шаг в его достижениях. Лучшее еще впереди! Поздравляем, чемпион!», - отметила ассоциация.







