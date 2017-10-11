Казахстанский гонщик взял «серебро» на Кубке Мира

Гонка в Марокко стала хорошей тренировочной площадкой для «Астаны» в преддверии самого главного соревнования в раллийном спорте – марафона «Дакар».

10 октября в Марокко завершился девятый этап Кубка Мира по ралли-рейдам, шестидневный марафон «Rallye Oilibya Du Maroc». Участники гонки проехали свыше 2000 километров и финишировали в Эфруте (Германия), сообщает Zakon.kz





Раллийная команда «Астана» впервые в рамках марокканского ралли-рейда была представлена в двух категориях – «грузовики» и «квадроциклы».





Артур Ардавичус выступил на своей боевой машине “Iveco” и занял второе место в генеральной классификации грузовиков. По словам пилота, на гонке в Марокко грузовикам удалось быть быстрее автомобилей других классов, и благодаря скорости многие препятствия ему удавалось «пролетать» на ходу: «Получалось всю гонку держать хороший курс, но на начальном этапе пришлось больше часа висеть на хвосте у другого грузовика, не имея возможности его обогнать, так как на марафоне установлен лимит скорости - 150 км. /ч. К тому же пыльные бури значительно снижают видимость, из-за чего, на одном из поворотов я не заметил компрессионную яму и попал в нее, а вылетев оттуда, перевернулся на левый бок. Автомобиль прополол землю и буквально врылся в нее носом».





По словам пилота, инцидент с пролетом в яму отобрал 45 минут соревновательного времени, упущение которого сказалось на общем результате.





В зачете квадроциклистов «Астану» представлял Дмитрий Шилов, новый член раллийной команды. На протяжении всего марафона спортсмен держал стабильный темп и лидировал на последнем, шестом этапе марафона. Однако, ближе к окончанию гонки, у квадроциклиста возникли некоторые проблемы с приборами и роудбуком, что отняло время и концентрацию гонщика на трассе. Технические проблемы сказались на конечных результатах Дмитрия – в генеральной классификации зачета квадроциклистов спортсмен занял 6-ую позицию.





По словам менеджеров команды, задача участия Дмитрия Шилова в марокканском ралли-рейде состояла в том, чтобы получить опыт большого соревнования и познакомиться с условиями и форматом ралли международного уровня. Руководство команды отметило, что Дмитрий продемонстрировал отличную физическую форму и самодисциплину.





Прошедшая гонка в Марокко стала хорошей тренировочной площадкой для «Астаны» в преддверии самого главного соревнования в раллийном спорте – марафона «Дакар». Самый опасный и зрелищный ралли-марафон стартует в январе и пройдет по трассам Перу, Боливии и Аргентины.







