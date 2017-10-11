Назарбаев предложил активизировать свободную торговлю услугами на территории СНГ
11 октября 2017, 18:54
Также глава государства предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ.
Президент Республики Казахстан Нурсултан принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передает пресс-служба Акорды.
В работе Совета также приняли участие президенты: Азербайджанской Республики – И.Алиев, Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, Республики Таджикистан – Э.Рахмон, Туркменистана – Г.Бердымухамедов, Республики Узбекистан – Ш.Мирзиеев, а также Премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и Председатель Исполнительного комитета-Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.
В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул особую роль СНГ в развитии торгово-экономических отношений между странами-участницами Содружества.
Глава государства отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ.
Нурсултан Назарбаев предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ и разработать новый план мероприятий.
Кроме этого, Президент Казахстана остановился на вопросе углубления торгово-экономических отношений стран Содружества.
- Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и Исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время, - сказал глава государства.
В завершение выступления Нурсултан Назарбаев отметил результативность председательства Российской Федерации в организации и пожелал успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в следующем году.
Фото: Акорда
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