Трамп высказался за десятикратное увеличение ядерного арсенала

Телеканал NBC News выяснил, за что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал президента Дональда Трампа «придурком», хотя оба и отрицали этот факт , передает , передает Росбалт





Источники рассказали телеканалу, что на встрече в Пентагоне Трамп выразил представителям нацбезопасности идею увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Так он прокомментировал слайд с таблицей, изображающей сокращение количества ядерного оружия в стране.





На заседании присутствовал также госсекретарь Рекс Тиллерсон и представители Комитета начальников штабов США, которые поспешили объяснили президенту юридические и практические трудности подобного шага, а также его бессмысленность — по их словам, сегодня США обладают большей военной мощью, чем в прошлом, когда страна располагала более широким ядерным арсеналом.





Ранее президент США Дональд Трамп посчитал ложными сообщения о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал его «недоумком».





NBC News 4 октября сообщил, что 20 июля во время встречи в Пентагоне с членами президентской команды по национальной безопасности Тиллерсон именно так отозвался о президенте. Об этом изданию сообщили три чиновника, осведомленные о произошедшем. По данным собеседников NBC, Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку. Причиной стали противоречия между ним и Белым домом.



