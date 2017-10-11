Миссии NASA по исследованию космоса под угрозой из-за нехватки плутония
11 октября 2017, 20:33
Производство плутония-238 в США оно было прекращено еще в 1988 году, а плутоний для космических миссий закупался у России.
Будущие миссии NASA по исследованию дальнего космоса под угрозой из-за нехватки плутония-238. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, передает Росбалт.
Отмечается, что производство плутония-238 дорого и трудозатратно, в США оно было прекращено еще в 1988 году, а плутоний для космических миссий с 1992 года закупался у России.
В настоящее время у NASA осталось менее 34 кг плутония-238, а, поскольку он распадается, то лишь половина этих запасов пригодна к использованию в космических миссиях. Этого уже не хватит для снаряжения миссии масштаба Cassini, которому требовалось более 22 кг плутония.
В настоящее время производство плутония-238 в США все еще находится в экспериментальной фазе.
Как уточняется, на космических аппаратах, находящихся вдали от Солнца, используются радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), производящие тепло и электроэнергию и обеспечивающие работоспособность кораблей в отсутствии других источников энергии. РИТЭГ использует тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов (плутония-238).
Фото: topru.org
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