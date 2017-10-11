Головкин возглавил рейтинг чемпионов WBC

Сайт World Boxing News опубликовал рейтинг лучших боксеров мира среди действующих чемпионов мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.





Первое место в нем занял казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), владеющий поясом WBC в среднем весе. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались достижения боксеров и выслуга лет.





"Без сомнений, теперь Головкин боец номер один на планете после того, как Андре Уорд ушел на пенсию. Головкин готовится к еще одной супербитве с "Канело" Альваресом в 2018 году", - говорится в заметке.





Полностью рейтинг чемпионов WBC по версии WBN выглядит следующим образом:





1. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) средний вес

2. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) первый полусредний вес

3. Майки Гарсия (37-0, 30 КО) легкий вес

4. Кит Турман (28-0, 22 КО) полусредний вес

5. Висаксил Вангек (44-4-1, 40 КО) второй наилегчаший вес

6. Ваенхонг Менайотин (48-0, 17 КО) минимальный вес

7. Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) тяжелый вес

8. Мигель Берчельт (32-1, 28 КО) второй полулегкий вес

9. Адонис Стивенсон (29-1, 14 КО) полутяжелый вес

10. Гэри Расселл (28-1, 17 КО) полулегкий вес

11. Луис Нери (24-0, 18 КО) легчайший вес

12. Майрис Бриедис (23-0, 18 КО) первый тяжелый вес

13. Джермелл Чарло (29-0, 14 КО) первый средний вес

14. Рей Варгас (30-0, 22 КО) второй легчайший вес

15. Давид Бенавидес (19-0, 17 КО) второй средний вес

16. Дайго Хига (13-0, 13 КО) Наилегчайший вес

17. Кен Широ (10-0, 5 КО) первый наилегчайший вес





Добавим, что недавно Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и Альваресом. Представители боксеров уже начали переговоры. Ожидается, что их второй поединок состоится в мае 2018 года.





Первый поединок Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, но прервал его серию из 37 побед подряд.



