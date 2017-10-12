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О чем говорили Путин и Назарбаев за кулисами Совета ЕАЭС в Сочи

12 октября 2017, 00:04

Путин отвел Назарбаева и говорил очень тихо.

Перед заседанием Совета глав государств СНГ в узком составе президент России Владимир Путин подошел к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним. Видео момента опубликовал в Facebook пользователь Михаил Вознюк, передает Zakon.kz

"Путин перед Высшим советом ЕАЭС отозвал Назарбаева поговорить. Не знаю, бояться или радоваться этому", - написал пользователь ФБ.



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