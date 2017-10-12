О чем говорили Путин и Назарбаев за кулисами Совета ЕАЭС в Сочи
12 октября 2017, 00:04
Путин отвел Назарбаева и говорил очень тихо.
"Путин перед Высшим советом ЕАЭС отозвал Назарбаева поговорить. Не знаю, бояться или радоваться этому", - написал пользователь ФБ.
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