У жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло неизвестное животное
12 октября 2017, 01:38
Существо могло быть перепачканной куницей.
В Екатеринбурге произошла «грязная история». Местный житель Алексей Юринов рассказал, что у него дома из унитаза вылезло нечто незапланированное, пишет Моя планета.
«Увидели грязь в коридоре, думали, дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь, лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу», — написал Юринов на своей странице во «ВКонтакте».
Фотографии екатеринбуржец заботливо предоставил в количестве семи штук.
По словам «потерпевшего», вся семья сначала очень испугалась, а потом кинулась за фотоаппаратами. Наверное, поэтому «доказательств» невиданного существа получилось немало.
Новость о происшествии разместили в паблике «Инцидент Екатеринбург». В комментариях пользователи пришли к выводу, что существо могло быть перепачканной куницей.
Фото: Моя планета
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