У жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло неизвестное животное

В Екатеринбурге произошла «грязная история». Местный житель Алексей Юринов рассказал, что у него дома из унитаза вылезло нечто незапланированное

Фотографии екатеринбуржец заботливо предоставил в количестве семи штук.

По словам «потерпевшего», вся семья сначала очень испугалась, а потом кинулась за фотоаппаратами. Наверное, поэтому «доказательств» невиданного существа получилось немало.





Новость о происшествии разместили в паблике «Инцидент Екатеринбург». В комментариях пользователи пришли к выводу, что существо могло быть перепачканной куницей.