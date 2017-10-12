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У жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло неизвестное животное

12 октября 2017, 01:38

Существо могло быть перепачканной куницей.

В Екатеринбурге произошла «грязная история». Местный житель Алексей Юринов рассказал, что у него дома из унитаза вылезло нечто незапланированное, пишет Моя планета.

«Увидели грязь в коридоре, думали, дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь, лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу», — написал Юринов на своей странице во «ВКонтакте».

Фотографии екатеринбуржец заботливо предоставил в количестве семи штук.

По словам «потерпевшего», вся семья сначала очень испугалась, а потом кинулась за фотоаппаратами. Наверное, поэтому «доказательств» невиданного существа получилось немало.

Новость о происшествии разместили в паблике «Инцидент Екатеринбург». В комментариях пользователи пришли к выводу, что существо могло быть перепачканной куницей.

Фото: Моя планета

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