Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Андрей Малахов основал телекомпанию

12 октября 2017, 08:56

Доля Малахова в уставном капитале составляет 50 процентов.

Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения, сообщает Лента.ру.

Доля Малахова в уставном капитале компании «ТВ Хит» составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

Также отмечается, что Малахов станет генеральным продюсером «ТВ Хит», а должность генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова.

9 октября стало известно, что Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Первый выпуск проекта состоится 22 октября.

В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...