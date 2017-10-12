Андрей Малахов основал телекомпанию
12 октября 2017, 08:56
Доля Малахова в уставном капитале составляет 50 процентов.
Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения, сообщает Лента.ру.
Доля Малахова в уставном капитале компании «ТВ Хит» составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.
Также отмечается, что Малахов станет генеральным продюсером «ТВ Хит», а должность генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова.
9 октября стало известно, что Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Первый выпуск проекта состоится 22 октября.
В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882849-1806f11f9f5e8897d0352e846fbc2113
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...