Выяснилось, кто является автором песни "Зын-зын"
Ролики с песней "Зын-зын" или "Шымкенттің қыздары", бьют рекорды по количеству просмотров в соцсетях.
Стало известно, кто является автором и исполнителем песни "Зын-зын", которая за короткое время стала хитом в Казахстане, передает Zakon.kz.
Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем "Зын-зын" является Нуримов Болат Адбукаликович. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.
Ролики с песней "Зын-зын" или "Шымкенттің қыздары", бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.
Фото: instagram.com/bolat.abdixalik
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