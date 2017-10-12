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Выяснилось, кто является автором песни "Зын-зын"

12 октября 2017, 09:44

Ролики с песней "Зын-зын" или "Шымкенттің қыздары", бьют рекорды по количеству просмотров в соцсетях.

Стало известно, кто является автором и исполнителем песни "Зын-зын", которая за короткое время стала хитом в Казахстане, передает Zakon.kz.

Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем "Зын-зын" является Нуримов Болат Адбукаликович. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.

Ролики с песней "Зын-зын" или "Шымкенттің қыздары", бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.

Фото: instagram.com/bolat.abdixalik


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