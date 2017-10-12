В Казахстане утратили силу сразу несколько указов президента

Президент РК Нурсултан Назарбаев издал указ о признании утратившими силу некоторых указов Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Признаны утратившими силу следующие документы: Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа»;

Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 792 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа»;

Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 164 «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.