Столичных таксистов предупредили об ответственности

Председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов предупредил водителей, занимающихся частным извозом, об ответственности за выезд на выделенные полосы Bus Lane, сообщает медиацентр столичного акимата.

«Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что нелегальные таксисты выезжают на выделенные полосы и считают, что останутся безнаказанными. Хотел бы напомнить, что в сентябре была запущена система фото- и видеофиксации «Сергек», с помощью которой фиксируются факты нарушений ПДД, в том числе выезд водителей-частников на линии Bus Lane», - сообщил М. Курманов.

Система «Сергек», продолжил он, позволяет считывать госномера автомобилей. Номера официальных такси, которые зарегистрировались в Управлении пассажирского транспорта, уже внесены в базу данных. Соответственно, владельцы нелегальных такси, выезжающих на линии Bus Lane, будут привлекаться к адмответственности.

Вместе с тем принимаются меры для того, чтобы увеличить количество официальных перевозчиков. Теперь работать под брендом «Astana taxi» смогут не только таксомоторные компании, но и водители-частники.

«В настоящее время стать водителем единой службы такси несложно. Надо обратиться в Ассоциацию таксомоторных компаний, в которой есть основные условия к автомобилю: он должен быть белого цвета и не старше 7 лет. Требования компании к самому водителю тоже имеются: он должен быть ответственным, воспитанным, а также иметь соответствующий внешний вид», - уточнил М. Курманов.

Кроме возможности получать заказы через call-центр «Astana taxi», двигаться по линиям Bus Lane, легальные таксисты получат право пользования специализированными парковками на территории столичного аэропорта, двух железнодорожных вокзалов и другими городскими стоянками, которые создаются в рамках инфраструктуры для столичного такси.

Принимаемые «Astana taxi» меры позволили легализовать нелегальных перевозчиков, увеличить выплату в бюджет, установить единый тариф за проезд, создать единый call-центр и, в конечно итоге, повысить качество обслуживания пассажиров такси. Работа в данном направлении, по словам М. Курманова, будет продолжаться и улучшаться.