Сколько заработал акимат Астаны на продаже городского имущества частникам

За 9 месяцев текущего года Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны пополнило столичную казну на 1 842 599 170 тенге. Из них 350,5 млн. тенге поступили от передачи объектов в аренду, 1 074 млрд. тенге – от приватизации коммунального имущества, 191,6 млн.тенге выручены с проведения земельных аукционов, 226 млн.тенге составили дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц. Об этом на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, рассказал руководитель Управления коммунального имущества и государственных закупок города Астаны Ерсин Отебаев , сообщает , сообщает Елорда Инфо





«В соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы, передаче в конкурентную среду подлежат 20 юридических лиц коммунальной собственности Астаны. Из них, в 2017 году подлежат приватизации 12 юридических лиц. Управлением завершена работа по 5 юридическим лицам, из которых по 3 юридическим лицам проданы доли участия государства», — сообщил Ерсин Отебаев.





На сегодняшний день на торги выставлены 3 предприятия: государственное коммунальное предприятие «Көркем — құйма комбинаты», ТОО «Стоматология» и оздоровительно-спортивный лагерь «Арман», оценочная стоимость которых составляет 40,6 млн.тенге, 591,3 млн.тенге и 179,1 млн.тенге соответственно. Они будут реализованы путем передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа.





Помимо увеличения доходов, Управлением ведется работа по уменьшению расходов местного бюджета. Активно внедряется принцип «что сэкономлено – то заработано».





Так, в рамках государственно-частного партнерства, Управление активно привлекает частных инвесторов в рамках договоров доверительного управления.





На сегодня в доверительное управление передано 7 объектов. Всего в 2017 году в этом направлении планируется передать 17 объектов.





«Одним из первых передан подземный пешеходный переход по проспекту Богенбай батыра между рынками «Алем» и «Шапагат». На ремонт этого объекта требовалось выделение значительных денежных средств из бюджета, однако частным инвестором за счет собственных вложений проведены ремонтные работы по его обустройству и размещению торговых павильонов внутри», — пояснил Ерсин Отебаев.





Помимо очевидной выгоды в виде инвестиционных вложений в объекты коммунальной собственности, механизм доверительного управления позволяет акимату развивать в столице социальные услуги.





К примеру, за счет частных инвесторов обустраиваются нежилые помещения, где разместятся участковый опорный пункт полиции, дворовые клубы, будут оказываться услуги и содействие в развитии и популяризации спорта, сохранении национального культурного наследия, возрождения и распространения традиционных ремесел и народных промыслов, центр оказания социальной и юридической помощи ветеранам и сотрудникам полиции, издательство по подготовке и размещению в отечественной и зарубежной периодике имиджевых материалов о туризме в Астане и Казахстане в целом.





Также уделено внимание и лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Прорабатывается вопрос открытия центра по поддержке несовершеннолетних с девиантным поведением, находящимся в конфликте с законом, родители, которых осуждены, пострадавшим от насилия в семье, а также отдельного центра по оказанию помощи и социальной реабилитации инвалидов по слуху.





Создание условий для развития здорового образа жизни и спорта – еще одно направление деятельности Управления.





Так, в доверительное управление предано футбольное поле средней школы № 59 для строительства крытого стадиона. Завершение работ планируется к концу этого месяца. В учебное время поле будет использоваться учащимися школы, теперь уже круглогодично.





«Аналогичная работа проводится в отношении футбольных полей двух школ. После определения инвестора, планируется постройка физкультурно-оздоровительного комплекса. Механизмы отрабатываются и, если проекты эффективно заработают, то и остальные школы будем включать в данный проект», — сообщил Ерсин Отебаев.





Фото: Уральской недели



